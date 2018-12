Kirche und Turm in Rekordzeit saniert

Die Förderer von Epiphanias Feudenheim und der Verein Kulturkirche Epiphanias haben 2018 ein wichtiges Etappenziel erreicht: den erfolgreichen Abschluss der Sanierung von Kirchengebäude und Glockenturm. „Wir freuen uns, dass wir dank der vielen großzügigen Spenden und der vielen Unterstützer das Projekt in weniger als 15 Monaten umsetzen konnten“, äußert sich der Mitinitiator und Motor des Erhalts der Epiphaniaskirche, Werner Besier, im November stolz auf das Erreichte. Für ihn und seine Mitstreiter „ein großartiges Zeichen bürgerschaftlichen Engagements.“

Dabei sieht die Zukunft des denkmalgeschützten Lange-Mitzlaff-Baus, der in den 60er Jahren entstanden ist, zunächst nicht allzu rosig aus. Auf 1,8 Millionen Euro schätzt ein Gutachten ursprünglich die notwendigen Sanierungskosten, einen Betrag, den die Evangelische Kirchengemeinde Mannheim nicht zu tragen im Stande ist – zumal auch hier Programme zur Gebäudeoptimierung am Laufen sind. Die Planung sieht vor, das Epiphaniasgelände in der Andreas-Hofer-Straße für Wohnungsbau zu veräußern und das Angebot in Nähe der Johanneskirche zu bündeln. Doch es kommt anders. Eine Spende der Eva- und Horst-Engelhorn-Stiftung über 1,2 Millionen Euro wird zum finanziellen Rettungsanker. Ein Trägerverein wird gegründet, der mit den Themen Liturgie, Kultur und Soziales ein niederschwelliges Konzept vorlegt.

Neue Gutachten werden eingeholt, Fördergelder an Land gezogen und über Benefizveranstaltungen und Patenschaften rund 60 000 Euro an privaten Spenden an Land gezogen. Im Endergebnis können Kirchenfassade und Turm (samt Geläut) für ein Drittel der ursprünglich veranschlagten Kosten binnen 15 Monaten saniert werden. Eine Leistung, der auch Dekan Ralf Hartmann höchsten Respekt zollt. Für 2019 planen die Förderer von Epiphanias unter anderem die Verschönerung des Außengeländes. dir

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.12.2018