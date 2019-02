Klang rührt die Herzen

Wunderschöne Stimmen: die Doremi-Kinder. © Ruffler

Es waren Klänge ganz besonderer Art, die die Kulturkirche Epiphanias in Schwingung brachte. Kompositionen, die einerseits fest verankert in der russischen Tradition dramatischer, vielfach pathetischer Musik standen, andererseits mit volkstümlichen Weisen die Jugend ansprachen: Dmitri Kabalewski, 1904 in Sankt Petersburg geboren, 1987 in Moskau gestorben, ist in der westlichen Welt weitgehend unbekannt.

Das wollte René Schuh mit seinem Sinfonieorchester der Musikfreunde Heidelberg ändern. Kabalewski war in Russland eine Kapazität. Auch wenn ihm bolschewistischer Konformismus und kommunistische Propaganda angehängt wurde, seine Werke strahlen eine beachtenswerte Vitalität und demokratische Tonsprache aus. Von den vier Sinfonien, die er schrieb, rüttelte hier die 4. Sinfonie in c-moll die Gemüter auf: Angeblich, so der Dirigent, ist das Werk autobiographisch, es drückt Erlebnisse des Komponisten in dramatischen, traurigen aber auch kuriosen Momenten aus.

In Stanislav Novitskij hat René Schuh einen Pianisten mitgebracht, der virtuos glänzte und die ganzen überraschenden Vorgaben des Komponisten spielerisch zum Ausdruck brachte. Auf den großen Applaus des Publikums reagierte er mit einer zarten Zugabe, die wie ein Glockenspiel den Raum erfüllte.

Das größte Ziel Kabalewskis galt jedoch der musikalischen Erziehung der Kinder. Für sie schrieb er leichte, aber nie banale Konzerte und komponierte Lieder, die noch heute an Volksschulen gesungen werden: Annette Großmann hat diese wunderschönen Weisen, die an glückliche Schul- oder Ferienlager erinnern, mit ihrem Kinder- und Jugendchor Doremi einstudiert. Hier trugen die zarten Kinderstimmen die Lieder in russischer Sprache vor – ein Gesang, der an die Herzen rührte. cha

