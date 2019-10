Kleidersammlung für Bethel

Die evangelische Gemeinde Feudenheim sammelt am 17., 18. und 19. Oktober im Epiphaniashaus (Andreas-Hofer-Straße 39) wieder Kleider für Bethel. Die Sammlung gibt es schon seit 1890. In Bethel bei Bielefeld wohnen und arbeiten Behinderte, es gibt ein Epilepsie-Zentrum, Krankenhaus und Altenhilfe, ein Laden für Bedürftige und weitere Ausbildungs- und Betreuungseinrichtungen gehören ebenfalls dazu. Gesammelt werden Kleidung, Wäsche, Schuhe, Handtaschen, Plüschtiere und Federbetten und natürlich auch Briefmarken. Alles sollte sauber und gut erhalten sein. Schwere Sachen sollten in stabile Säcke verpackt werden. Dünne Plastiksäcke liegen im Pfarramt (Hauptstraße 37), in der Johanneskirche und der Epiphaniaskirche bereit. Abgabezeiten im Epiphaniashaus sind am 17. und 18. Oktober zwischen 17 und 19 Uhr , am 19. Oktober von 10 bis 12 Uhr. scho

