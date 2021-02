Kleingärtner schreiben an Räte

In einem Schreiben an die Stadträte hat sich der Kleingärtnerverein (KGV) Feudenheim skeptisch zu den Buga-Planungen bezüglich der Feudenheimer Au geäußert. Die Stadt wolle „einen großen Eingriff in das Landschaftsschutzgebiet vornehmen“, so das Schreiben. Dadurch würden viele Pflanzen zerstört und Tiere vertrieben. Große Sorgen bereite den Kleingärtnern auch die geplanten Brunnenbohrungen, sie befürchten „einen rapide abnehmenden Grundwasserspiegel“, wodurch der Verein in Sommern nicht mehr genügend Wasser zur Verfügung habe.

Der Verein und seine Mitglieder würden durch den geplanten Radschnellweg, dem Wegfall von Kleingärten, dem Bau einer Stütze für die Seilbahn in der Anlage sowie dem parallel zu den Gärten dort verlaufenden Bauzaun „genug belastet“. Die Kleingärtner bitten die Politiker, sich selbst ein Bild zu machen von den „gravierenden Folgen“ der Eingriffe in die Au. scho

