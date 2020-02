Kompromiss erntet Lob – und Kritik

Lob und Anerkennung von politischer Seite – aber verhaltene Reaktionen und Vorbehalte vonseiten des BUND und der Bürgerinitiative gegen den Radschnellweg: Bei der Bezirksbeiratssitzung am Mittwochabend in Feudenheim hat das Gremium jetzt seinen vielbeachteten Kompromissvorschlag zur Trassenführung durch die Au vorgestellt. Dabei wurde auch klar, dass sich die Verwaltung und die Buga-Gesellschaft mit dem Lösungsvorschlag beschäftigen und Möglichkeiten einer Umsetzung prüfen, wie Bürgermeister Dirk Grunert (Grüne) als Sitzungsleiter versicherte.

Auf Bitten der Verwaltung skizzierte Bezirksbeirat René Leicht (Grüne) die mit dem Gremium abgestimmte Variante, die früher nach Nordosten abzweigt als die von der Stadt und der Buga-Gesellschaft geplante Trasse (wir berichteten). Damit solle verhindert werden, dass 26 Kleingärten in der Au der Wegführung zum Opfer fallen und ins Landschaftsschutzgebiet verlegt würden. Zudem käme dieser Vorschlag ohne Rampe und Steg an der Straße am Aubuckel aus. Diese soll, so arbeiteten die Initiatoren des Kompromissvorschlags heraus, vielmehr durch eine Unterführung gequert werden.

Wegbreite noch ein Problem

Leicht machte sehr deutlich, dass man sich mit einem Zielkonflikt zwischen Natur- und Landschaftsschutz und der dringend erforderlichen Verkehrswende hin zu mehr Radverkehr befunden habe. So wolle der Bezirksbeirat auch die Kompromisslösung verstanden wissen. „Uns ist klar, dass es auch damit noch Probleme zu lösen gibt“, so Leicht. Er nannte etwa die gegenwärtige Breite der Straße In der Au, die den geforderten Qualitätsstandard eines Radschnellwegs nicht erfülle.

Für den Kompromissvorschlag gab es viel Beifall aus der Bürgerschaft und auch Anerkennung aus den Reihen der Bezirksbeiräte und der bei der Sitzung anwesenden Stadträte. Für den BUND erklärte Wolfgang Schuy, seine Organisation fände eine Umfahrung der Au am sinnvollsten. Der Kompromiss habe viele Vorteile, man könne sich ihm ein stückweit annähern, aber nicht vorbehaltlos. So müssten dabei Naturschutz und Radverkehr in Einklang gebracht werden. Nach Ansicht von Hans-Jürgen Hiemenz von der Bürgerinitiative ist der Kompromiss zwar „das geringere Übel. Aber beide Trassen verstoßen gegen den Landschaftsschutzgebiet-Charakter der Au“. Am heutigen Freitag um 10 Uhr nimmt der Petitionsausschuss des Landtags die Planungen für den Radschnellweg im Stadthaus N 1, Raum Toulon, in Augenschein. Der Termin ist öffentlich. scho

