Konzert-Reihe der Studierenden

Vom 1. bis 7. Juni lädt die Epiphaniaskirche wieder im Rahmen der Reihe „Klassenabende der Musikhochschule“ zu Konzerten mit Studierenden ein. Der Eintritt ist jeweils frei, die Konzerte beginnen immer um 19 Uhr. Los geht es am 1. Juni mit einem Violinabend mit Studierenden der Klasse Dora Bratchkova. Am 2. Juni gibt es ein Horn-Kammermusikkonzert mit Studierenden der Klasse Samuel Seidenberg, am 3. Juni einen Klarinettenabend (Klasse Rainer Müller-van Recum). Am 4. Juni folgt ein Bläserkammermusikabend (Bläser- und Schlagzeugklassen).

Am 6. Juni heißt es dann „Chor meets Jazz“, es musizieren Kristina Shamgunova (Saxophon, Klasse Juergen Seefelder), Philip Weyand (Piano, (Klasse Rainer Böhm) sowie der Hochschulchor der Musikhochschule unter der Leitung von Harald Jers. Den Abschluss bildet am 7. Juni ein Lieder- und Arienabend mit Studierenden der Klasse von Snezana Stamenkovic. scho

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.05.2019