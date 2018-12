Konzerte der Kulturkirche

Die Kulturkirche Epiphanias (Andreas-Hofer-Straße 39) lädt zur Adventskonzerten der Musikhochschule vom 10. bis 16. Dezember, bei freiem Eintritt, jeweils um 19 Uhr. Los geht es am 10. Dezember mit einem Oboenabend (Klasse Emanuel Abbühl, Miklos Spanyi, Cembalo). Am 13. Dezember geht es weiter mit einem Posaunen- und Kammermusikabend (Klasse Ehrhard Wetz), am 14. Dezember folgt der Violinabend (Klasse Marco Rizzi). Ein Lieder- und Arienabend (Klasse Snezana Stamenkovic) kann am Samstag, 16. Dezember, besucht werden. Die Konzertreihe endet am Sonntag, 16. Dezember, mit dem Adventskonzert mit Horn (Klasse Samuel Seidenberg). cbd

