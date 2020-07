Krimilesung im Garten

Die Sandhofener Krimiautorin Iris Welling, die auch schon oft für diese Zeitung Kurzgeschichten geschrieben hat, veröffentlicht einen neuen Roman. „Rache, Hut und Pool-Geflüster – Drei alte Damen auf heißer Spur“ lautet der Titel. Der Krimi, erschienen im Waldkirch-Verlag, ist eine Fortsetzung von „Späte Rache rostet nicht“. Welling stellt ihn bei einer Sommer-Krimilesung der Feudenheimer Verlagsbuchhandlung Waldkirch am Mittwoch, 29. Juli, um 20 Uhr vor. Auch weitere sommerliche Krimilesetipps gibt es an dem Abend. Er findet wegen der Corona-Pandemie aber nicht in der Buchhandlung, sondern gegenüber, im Garten des Yoga- und Seminarzentrums in der Hauptstraße 90a, statt. Um Anmeldung per Telefon 0621/7900161 wird gebeten. pwr

