Künstler verwandeln sich in wilde Tiere

Top-Artisten, perfekte Körperbeherrschung – und das eingebettet in eine fantastische Geschichte: All das reißt das Publikum im voll besetzten Paletti-Zirkuszelt immer wieder zu begeistertem Szenenapplaus hin. Die Absolventenshow der Staatlichen Artistenschule Berlin ist zu Gast. Mit ihrer Show „Zoophobia“ zeigen die zehn jungen Artisten und Artistinnen, was sie in neun Jahren harter Ausbildung in ihren Spezialdisziplinen gelernt haben. Das Ergebnis ist hoch professionell.

Wenn Leonie Körner zu einer furiosen Geigensinfonie am Cyr Wheel in schwindelerregenden Drehungen scheinbar die Schwerkraft außer Kraft setzt, Paulin Raats an den zwei Seilen der Cloudswing wie an einem Stufenbarren durch die Lüfte schwebt und Niklas Bothe das Vertikalseil emporklettert, als trete er einfach auf Treppenstufen, dann kann man nur erahnen, welcher Trainingsfleiß hinter den dargebotenen Kunststücken steckt. Die Artisten beherrschen ihre Disziplinen in Perfektion, bringen das Zusammenspiel von Kraft und Eleganz mit spielender Leichtigkeit auf den Punkt und bieten dem Publikum spannende Unterhaltung mit großer Ausdruckskraft.

Gute Ausbildung als Grundlage

Viele kommen vom Kunstturnen, haben eine Ballettausbildung, Leonie war früher sogar Eiskunstläuferin. Lisa Georgius, die an der Tuchschlaufe begeistert, wusste schon als Kind, dass sie Artistin werden will. Andrea Matousek – sie zeigt ihr Können am Tanztrapez – wurde beim European Youth Circus-Festival in Wiesbaden ausgezeichnet und hat schon Auftritte in England und Frankreich absolviert. Allen ist die Begeisterung für die Zirkusmanege anzumerken. Es ist kein leichter Weg. Die jungen Körper sind zwar auf Höchstleistung getrimmt, aber auch zerbrechlich. So kann Luna Schamal wegen einer Verletzung ihre Artistik nicht zeigen.