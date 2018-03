Künstlerisch die Nacht erhellt

Anzeige

Mit unglaublicher Grazie und Virtuosität agierte sie hinter ihrem riesigen Instrument, das einen enormen Tonumfang hat. Mit vier filzbezogenen Schlegeln entlockte sie den hölzernen Klangkörpern eine atemberaubende Klangvielfalt. Das Stück, das sie spielte („Luminosity“ von Tomasz Golinski), gehört zum Standard-Repertoire der Marimbaphon-Spieler.

Ein weiteres, völlig unbekanntes Instrument dieses Abends war die Campanula. Was auf den ersten Blick aussieht wie ein Cello und auch so ähnlich klingt, ist eine Weiterentwicklung aus heutiger Zeit. Mit zahlreichen Resonanzsaiten versehen, hat die Campanula einen sehr sphärischen Klang. Johannes Alisch stellte dieses Instrument in verschiedenen Stücken vor. Die Meditation aus „Thais“ von Jules Massenet war ein weiterer musikalischer Höhepunkt des Abends. Noemi Zimdahl (Violine) und Jelena Sophie Engelhardt spielten dieses impressionistische Stück. Von Harfe und Flöte gespielt wurde „The Girl with the Flaxen Hair“ von Claude Debussy, ebenfalls aus der Zeit des Impressionismus.

Morgensterns „Mondschaf“, drei Mond-Gedichte von Rainer Maria Rilke, Grimms „Mond“ und als Zugabe „Dunkel war‘s, der Mond schien helle“ zeigten, wie präsent der Mond in der deutschen Lyrik war und ist. Als letzter offizieller Programmpunkt stand ein gemeinsames Lied aller Musiker mit dem Publikum auf dem Programm – das beliebte und bekannte „Der Mond ist aufgegangen“.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.02.2018