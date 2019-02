Kulturhalle wird 40

Die Kulturhalle in Feudenheim besteht nunmehr seit 40 Jahren. Grund genug für die Bürgergemeinschaft (BGM), dies gebührend zu feiern. Diese Idee des Vorstands der BGM haben jetzt alle Vertreter der Mitgliedsvereine geteilt und unterstützt. Die Festlichkeiten sollen am Wochenende 28./29. September über die Bühne gehen.

Künstler aus dem Stadtteil

Auf Basis der Ideen und Vorschläge der Mitglieder soll am Samstag, 28. September, ein Festabend steigen. Das Bühnenprogramm wird von Künstlern aus Feudenheim gestaltet. Damit soll der Abend von den Vereinen und ihren Mitgliedern sowie den Feudenheimer Bürgern gefeiert werden – ohne Verpflichtungen für sie. Am Sonntag, 29. September, soll in Anlehnung des Jubiläum „1250 Jahre Feudenheim“ (2016) ein Familientag gefeiert werden. Hier gibt es bereits viele Ideen, beispielsweise ein ökumenischer Gottesdienst zu Beginn, das sich anschließende Programm übernehmen Mitgliedsvereine und Feudenheimer Schulen, Kindergärten und Kirchen, in dem sie Stände und Stationen aufbauen sowie Vorführungen zeigen.

Ideen willkommen

Hierzu wünscht sich die Bürgergemeinschaft noch viele Beiträge und ruft daher zum Mitmachen beim Familientag auf. Interessierte Feudenheimer Vereine, Gruppen oder Organisationen können sich ab sofort per Mail an die Adresse info@bgm-feudenheim.de oder telefonisch unter der Rufnummer 0151/253 499 90 melden. scho/red

