Kunst und Natur

Das Forum der Jugend Mannheim 2 bietet beim Grünwerk Feudenheim (Neckarstraße 62) zwei kostenlose Kunst-Workshops an. Von Mittwoch, 21., bis Samstag, 24. August, jeweils von 15 bis 18 Uhr, können Acht- bis 14-Jährige bei der Künstlerin Amina Nour Yassine Anleitung zur Gestaltung von Kunstwerken, Skulpturen und Blumengebilden aus Kunststoff, Glas und Papiermüll bekommen. Wer dabei sein will, muss gereinigte Behälter mitbringen und sich unter hello@movingspace-mannheim.de anmelden. Am Samstag, 24. August gibt’s dann ab 17 Uhr einen Abschlussnachmittag für alle Interessierten.

Am Freitag, 20. September, geht es bei der Künstlerin Anna Laibach um Porträts. Von 18 bis 20 Uhr will Laibach möglichst alle Anwesenden im Feudenheimer Garten zeichnen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Am Samstag, 21. September, sind die Teilnehmer dann von 15 bis 18 Uhr Modell und Zeichner zugleich. Auch hier ist die Teilnahme kostenlos, anmelden muss man sich hierzu jedoch unter hello@movingspace-mannheim.de.

Auch Grünwerk bietet noch zwei Kurse an: Feengärten aus Fundstücken der Natur werden am 2. September von 9 bis 12 Uhr von Kindern von vier bis neun Jahren erschaffen. Mitglieder zahlen drei, Gäste vier Euro, Anmeldung bei Cordula Lang Tel. 0621/794619. Um das Element Luft geht es am 4. September von 15 bis 19 Uhr. Im Blickpunkt sind dabei Lebewesen, die den Luftraum bewohnen, Teilnehmer gehen der Frage nach, wieso manche Tiere sich fliegend bewegen. Mitglieder zahlen dafür vier, Gäste sechs Euro. Auch hierfür bittet Grünwerk um Anmeldung unter Tel. 0621/794619. scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.08.2019