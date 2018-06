Landesjugendzirkus zeigt „Mixtape“

Anzeige

Am Samstag, 9. Juni, 17 Uhr, ist der Landesjugendzirkus mit seiner Show „Mixtape“ zu Gast beim Kinder- und Jugendzirkus Paletti Im Pfeifferswörth 28a. 21 Jugendliche aus verschiedenen Zirkusgruppen in Baden-Württemberg zeigen, wie vielfältig die Zirkusszene im Land ist. Hier hat sich nach Ansicht von Paletti-Direktor Tilo Bender, der auch der Landesarbeitsgemeinschaft Zirkuskünste in Baden-Württemberg vorsitzt, in den zurückliegenden Jahren einiges getan. So habe man von Baden-Württemberg aus ein umfassendes Ausbildungssystem für Zirkus-Übungsleiter bundesweit etablieren können. Dadurch habe sich die Trainingsqualität in Deutschland maßgeblich verbessert. Der Eintritt zur Show am Samstag ist frei, es gibt keine Altersbeschränkung. Infos: www.zirkus-paletti.de. dir