Landfrauen feiern mit Zauberei und Tanz

Ein Jahr voller unterschiedlicher Aktivitäten liegt hinter dem Landfrauenverein Feudenheim. Ausflüge, Vorträge, Fasnachtsumzug, Osterkranzbinden, Sternmarsch oder Herbstmarkt: Die rund 95 Mitglieder – Frauen und auch Männer als Fördermitglieder – stehen nicht still. Grund genug, sich Zeit zu nehmen, um gerade in dieser oft zu hektischen Vorweihnachtszeit ein paar schöne und besinnliche Stunden miteinander zu verbringen – und zwar noch einmal und „ganz bewusst im Sinne von Miteinander und Füreinander“ bei der traditionellen Weihnachtsfeier.

Den passenden Rahmen bot die entsprechend geschmückte Steubenklause. Die Tische waren wunderschön gedeckt, dazu Kerzenschein – das Ambiente konnte weihnachtlicher nicht sein. Über 50 Gäste hatten erwartungsvoll an den bereits fertig zum Weihnachtsschmaus hergerichteten Tischen Platz genommen. Und was wäre eine festliche Tafel ohne Torte? Die stand ebenfalls schon bereit.

Bevor sich die Frauen dem Genuss hingeben durften, richtete Ingrid Heller vom Vorstandsteam zunächst einige Worte an die Landfrauen: „Uns vom Vorstand ist auch klar, dass wir einer größeren Zahl von Weihnachtsfeiern am Arbeitsplatz und im Freundeskreis eine weitere hinzufügen. Diese erfüllt dann ihren Zweck, wenn wir besinnlich und fröhlich ein paar Stunden im gewohnten Kreis verbringen. Das Weihnachtsfest gehört in die Familie. Die vorweihnachtliche Feier hat in unserem Landfrauenverein ihre Berechtigung, weil wir uns als Vereins-Familie verstehen.“

Blick in die Vergangenheit

Eine passende Geschichte hatte Gundi Heckmann dabei. Unter dem Motto „Schwing das Rad“ sorgte die Zumba-Tanzgruppe unter Leitung von Vorstandsmitglied Susanne Spatz für ausgelassene Stimmung. Zauberer Tassilo Mändler – der 20-Jährige aus Wallstadt ist Student der Physik im dritten Semester und Mitglied im magischen Zirkel Mannheim – sorgte anschließend mit seinen Zaubereien von Tisch zu Tisch für Staunen und Heiterkeit. Wie Weihnachten früher war, wusste Elisabeth Stroh in Form eines Gedichtes zu erzählen. Danach schwang Monika Hofacker als temperamentvolle Trude Herr Beine und Hüften: „Ich will keine Schokolade“. Dennoch griffen die Gäste beherzt am reichhaltigen Kuchenbüffet zu.

Vorstandsmitglied Beate Stroh dankte allen, die zum Gelingen der Weihnachtsfeier beitrugen: Elisabeth Stroh für die bunte Tischdekoration, dem Küchenteam der Steuben für die Verköstigung und den Kuchenbäckern. Sie dankte allen Landfrauen und -männern für die Unterstützung im Jahr. Gleichzeitig wies sie auf die nächsten Aktionen und Veranstaltungen hin: Am Freitag, 10. Januar „Feidene backt!“ – Kuchen für die Vesperkirche, am Donnerstag, 16. Januar, Vortrag Brain-Gym sowie am Mittwoch, 22. Januar, die Jahreshauptversammlung der Landfrauen. Mit einem Gedicht von Theodor Fontane zur Adventszeit verabschiedete Stroh die Gäste.

