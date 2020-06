Landwirtschaft, Schuster und Geschäfte

Aufgrund der Corona-Pandemie hat der Verein für Ortsgeschichte Feudenheim alle für dieses Jahr geplanten Aktivitäten bis auf Weiteres abgesagt. Unterdessen haben die Ehrenamtlichen die Planungen für die kommenden Aufgaben weitergetrieben. Um in der Zwischenzeit Mitglieder und Freunde über die Aktivitäten des Vereins zu informieren, hat man entsprechende Videos ins Netz gestellt. Dies will der Ortsgeschichtsverein in den kommenden Wochen fortsetzen.

Termin auf 2021 verschoben

Die für Juli 2020 in mehreren Bauernhöfen im Stadtteil geplante große Ausstellung „Landwirtschaft in Feudenheim einst und jetzt“ musste Corona-bedingt auf 2021 verschoben werden, das Begleitheft und die kleinere Ausstellung im Vereinshaus sind dagegen weitgehend fertiggestellt. Wegen der dynamischen Weiterentwicklung der Pandemie sei es, so der Geschichtsverein, schwierig, einen verbindlichen Fahrplan für die nächsten Monate aufzustellen. Man habe aber die Hoffnung, dass in den kommenden Wochen weitere Schilder an historischen Gebäuden anbracht werden können. Eventuell soll dann am Tag des offenen Denkmals am 13. September dieses Jahres die ursprünglich für März geplante Einweihung der Schilder im Rahmen einer Führung nachgeholt werden. Auf der Webseite www.ortsgeschichte-feudenheim.de/historische-gebaeude ist der jeweils neueste Stand der bereits montierten Schilder immer zu sehen.

Schon vor einiger Zeit hat Günter Bonte die Einrichtung einer alten Schusterwerkstatt für den Verein erwerben. Inzwischen hat man mit der Familie Ziegler vereinbart, dass diese Werkstatt in dem Ausstellungsraum des ehemaligen Fahrradgeschäftes Fleck in der Eintrachtstraße 30 – in unmittelbarer Nachbarschaft zum Vereinshaus – ihren Platz finden kann. Sie soll so eingerichtet werden, dass Besucher schon beim Blick durch das Schaufenster von der Straße eine gute Übersicht erhalten. Um die Schau zu komplettieren, sucht der Geschichtsverein noch alte Schuhe aus der Vorkriegszeit.

Bis zum heutigen Tag versorgen Feudenheimer Firmen, Handwerker, Geschäfte, Läden und Wirtschaften die Bürger im Stadtteil mit nahezu allem Lebensnotwendigem. Dieser Vielfalt der Versorgung will der Verein 2022 dann eine Ausstellung unter dem Titel „Geschäftsleben in Feudenheim einst und jetzt“ widmen. Auch dafür werden noch Bilder, alte Anzeigen und Dokumente (etwa Rechnungen und Quittungen) und vor allem Firmen- und Ladenschilder als Leihgabe gesucht. Die Originale werden kopiert und nach der Ausstellung wieder an die Leihgeber zurückgegeben.

Wer Schuhe für die Schusterwerkstatt oder Gegenstände für die Ausstellung über das Geschäftsleben in Feudenheim zur Verfügung stellen möchte, kann sich über E-Mail an info@ortsgeschichte-feudenheim.de, Telefonnummer: 0621/794195 melden oder sich direkt an ein Vorstandsmitglied wenden. scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.06.2020