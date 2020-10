Lebendige Erinnerung an alte Handwerkskunst

Es wirkt, als wäre der Meister gerade aufgestanden. Vielleicht ist er in der Pause, oder er berät gerade einen Kunden. Aber alle Werkzeuge liegen bereit, die Materialien sind da, die Maschinen. „Ich wollte das Gefühl, als ob hier jemand lebt“, sagt Günter Bonte – und das hat er erreicht in der historischen Schuhmacherwerkstatt, die er jetzt als dritten Standort des Feudenheimer Vereins für Ortsgeschichte eingerichtet hat.

Es riecht sogar nach Handwerk. Dabei sind hier, in der Eintrachtstraße 30, früher keine Schuhe besohlt, sondern Fahrräder produziert worden. „Kaufst Du ein Rad von Fritz kommst Du vom Fleck“ steht noch an der Tür. Es ist der ehemalige Ausstellungsraum von Fritz Fleck. Hier hat der 2013 im Alter von 83 Jahren gestorbene passionierte Radsportler, Erfinder des ersten Titan-Rennradrahmens unter der eigenen Marke „Flema“ und Produzent vieler Spezialrahmen, ab 1953 gearbeitet.

Leisten und Leder

Günter Bonte, zweiter Vorsitzender des Vereins für Ortsgeschichte, waren die leeren Räumlichkeiten schon lange aufgefallen. „Irgendwann dachte ich: Ich frage einfach“, erzählt er – und die Eigentümer, Familie Ziegler, sagten sofort zu, ihm den alten Raum von Fleck mit dem großen Schaufenster zur Straße hin mietfrei zur Verfügung zu stellen.

Damit gibt es in dem, wie es Bonte nennt, „Museumseck“ im Feudenheimer Ortskern einen dritten Standort neben der alten Schmiede und dem Bauernhaus – und auch für weitere Standorte hätte Bonte noch genügend Ideen. „Ich will einfach das alte Handwerk auf lebendige, authentische Weise zeigen – denn die jungen Leute kennen das doch heute alles gar nicht mehr“, beschreibt er seine Motivation.

Er ist schließlich selbst Landmaschinenmechanikermeister, hat aber lange Schiffsmotoren repariert. Seit April konzentrierte sich der 74-Jährige darauf, möglichst wirklichkeitsgetreu die Werkstatt eines Schuhmachermeisters einzurichten. „Ich habe alles gesäubert, überarbeitet, viele Teile richtig entrostet“, erzählt Bonte, „aber es hat viel riesig Spaß gemacht“.

Das Ergebnis ist eine originalgetreue Schuhmacherwerkstatt. Viele Teile stammen aus der „Schuhmacherei – Meisterbetrieb Willi Hofmann“ aus Mannheim, die Bonte angeboten bekommen hat. Zudem stieß er bei einem Unternehmen für Haushaltsauflösungen im Hafen auf Reste eines Betriebs aus Pirmasens, die er dann für den Verein angekauft und vorübergehend bei einer befreundeten Firma eingelagert hat.

Nun ist beides verbunden – dekoriert mit dem Gesellenbrief von 1907 und dem Meisterbrief von 1935 von Albert Hoffmann, dem Seniorchef der Schuhmacherei Hoffmann. „Schuster, bleib bei Deinen Leisten“ – in Feudenheim sieht man jetzt, woher das Sprichwort kommt: Gemeint ist das Formstück aus Holz, heute auch Kunststoff oder Metall, das in der Form eines Fußes dazu dient, das Schuhoberteil („Schaft“ genannt) aus Leder zu formen. Ein ganzes Regal mit über 60 solcher Leisten für allerlei Größen hat Bonte eingeräumt. Hohlnieten, Ösen, Solenägel und Holznägel liegen bereit oder sind in Schächtelchen mit Beschriftungen aus der Nachkriegszeit gelagert. Sohlen und Absätze gibt es ebenso in allen Breiten und Längen, dazu Schuhwichse in allen Farben. Auf dem niedrigen Arbeitstisch mit dem Schemel liegen in greifbarer Nähe Schusterhammer und -messer, Kneifzange, Stichel, Bürsten und schließlich der Ständer, auf den der zu bearbeitende Schuh gestülpt und mit dem Knieriemen (Spannriem) festgezogen wurde.

Auch einige Maschinen, etwa zur Lederbearbeitung oder eine alte Pfaff-Nähmaschine, hat Bonte aufgestellt, dazu ein Gerät zum Abschleifen der Sohlen sowie eine weitere Nähmaschine mit sehr dickem Faden. „Da muss ich noch mal recherchieren, wie die genau bedient wurde“, sagt Bonte. Sein ganzer Stolz ist ein historischer Wichskasten – sprich ein Schuhputzkasten – und ein kleiner „Lurchi“, der gut sichtbar im Schaufenster steht. „An den erinnern sich sicher viele“, freut sich Bonte über die Biegefigur des Feuersalamanders, der als Comic schon seit Generationen für den deutschen Schuhhersteller Salamander wirbt.

