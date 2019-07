Leider weiter kontrollieren

Viele Feudenheimer, vor allem Anwohner der Hauptstraße, dürften aufgeatmet haben, als die Stadt die Tempo-30-Zone ohne Zeiteinschränkung dort eingerichtet hat. Freilich gab es von Anfang an auch Beschwerden über zu wenig Kontrollen, über zu viele Verstöße. Im März und April legte der zuständige Fachbereich mit einer massiven Kontrollaktion im neu ausgewiesenen Bereich Richtung Innenstadt nach. 9500 Verstöße in 35 Tagen wurden dabei ermittelt. Das macht, darauf weist die Stadt eigens hin, zwar nur eine Verstoßquote von vier Prozent aus. Aber 285 Verkehrsteilnehmer am Tag, die sich nicht an die Verkehrsordnung halten, sind 285 zuviel.

Vor allem im hinteren Bereich gab es zuletzt Klagen, und wer dort regelmäßig unterwegs ist, dem mag das forsche Tempo einiger Autofahrer durchaus auch aufgefallen sein. Es bleibt also dabei: Verbote sind nur so gut wie die Möglichkeiten ihrer Kontrolle. Auf das Einsehen oder die Vernunft aller bauen, den Fuß vom Gas zu nehmen, wo Kinder und alte Menschen über die Straße gehen, wo es eng ist, wo viele unterschiedliche Verkehrsarten sich begegnen, kann man nicht. Also müssen Kontrollen und Sanktionen weiterhin sein – sehr schade eigentlich.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 03.07.2019