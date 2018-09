Leise Töne und Improvisation

Es war schon bewundernswert, mit welcher Hingabe und welchem Impovisationskönnen sich Jazzmusikerin Alexandra Lehmler und Gitarrist Klaus Gasteiger in eine ökumenische Jazzvesper hinein versetzen können, damit die Besucher der Kulturkirche Epiphanias am Ende nichts anderes können, als begeistert Beifall zu spenden.

Pfarrerin Dorothee Löhr hatte das Gebet unter das Motto „Übergänge“ gestellt. Diese Übergänge finden statt zwischen Tag und Nacht, aber auch in den Bildern der Künstlerin Gabriele Dahms, die als Leihgabe der Künstlernachlässe Mannheim gerade in der Kirche aushängen. Die Bilder gelten als Meditationsbilder, nicht nur weil sie nicht näher betitelt sind, sondern sich bei der Betrachtung immer neue Sichtweisen auftun, betonte die Pfarrerin.

Da passte es nahezu perfekt, wenn Lehmler und Gasteiger sich in der Improvisation von Melodien sehr stimmungsvoll abwechselten. Man solle sich durch die Musik in Schwingungen versetzen lassen, riet Löhr. Die Vesper sei ja ein kurzes Abendgebet, das die Gläubigen im Wechsel mit der Pfarrerin beteten. Auch ein Lied sangen die Gottesdienstbesucher.

Gelungene Kombination

Diese wurden an diesem Tag allerdings nicht, wie gewohnt, von Orgelmusik begleitet, sondern eben von Saxofon und Gitarre, was sich als gelungene Kombination herausstellte. Die in der Region bekannte Jazzmusikerin Alexandra Lehmler zeigte ein etwas anderes musikalisches Gesicht, als das, was man von ihr gewohnt ist. Die Töne waren eher gedämpft und leise, jedenfalls nie laut. Die Musik hielt sich etwas bedeckt im Hintergrund.

Nach dem Segen konnten die Besucher die ausgestellten Bilder von Gabriele Dahms genauer betrachten. Während Lehmler und Gasteiger noch einige Improvisationen zu Gehör brachten, wurden im hinteren Teil der Kirche Getränke gereicht. Alexandra Lehmler fühlte sich als Musikerin in der Epiphaniaskirche richtig wohl: „Es ist doch naheliegend, dass wir als Bläser in dieser Kirche spielen“, meinte sie nach dem Spiel. Der Kirchenraum biete eine gute Akustik, was für Bläser besonders wichtig sei.

„Außerdem kommen die meditativen und Improvisationen der Jazzmusik hier gut zur Geltung, so dass das ganze positiv zu sehen ist“, fügte die Jazz-Musikerin an. has

