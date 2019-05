Lesung mit Kabarett und Tiefgang

Zu einer Lesung mit dem Thema „Persönlichkeitsentwicklung und Kultur in Deutschland“ lädt der Kabarettist, Schriftsteller und Sozialwissenschaftler Hans-Peter Schwöbel am Samstag, 4. Juni, um 19.30 Uhr nach Feudenheim ein. Nach Auszügen aus seinem Essay und Plädoyer mit dem Titel „Vom Fleisch der ewigen Vergänglichkeit“ haben die Zuhörer die Möglichkeit, mit dem Autor ins Gespräch zu kommen. Veranstaltungsort ist die Verlagsbuchhandlung Waldkirch in der Feudenheimer Hauptstraße 69a. Der Eintritt ist an diesem Abend frei. Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es unter der Rufnummer 0621/790 01 61 oder auf Anfrage per E-Mail von der Buchhandlung Waldkirch (buchhandlung@waldkirch.de). jdoe

