Lesung und Jazz-Vesper

Am Freitag, 16. März, liest Christine Weiner um 19.30 Uhr in der Kulturkirche Epiphanias (Andreas Hofer-Straße 39) aus ihrem Buch „Drei Frauen im R4“. Die Einnahmen aus dieser Benefizveranstaltung kommen der Jugendarbeit der Evangelischen Gemeinde Feudenheim zu Gute. Christine Weiner, geboren 1960, arbeitete in Kinderheimen, als Heiratsvermittlerin und im SWR, bevor sie vor vielen Jahren als Coach und Beraterin ihre Tätigkeit in Mannheim begann. Sie ist Autorin erfolgreicher Romane und Sachbücher unter anderem zum Thema Kindercoaching.

Tags darauf, am Samstag, 17. März, um 18 Uhr lädt die Epiphaniaskirche zur ersten ökumenischen Jazz-Vesper. Alexandra Lehmler und Matthias Debus musizieren, begleiten und improvisieren mit Saxophon und Bass. Geplant sind drei weitere Vespern dieser Art mit wechselnder Jazz-Musik in der Kulturkirche, und zwar am 21. Juli, 15. September und am 17. November. scho