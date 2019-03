Lesung zu „Essen und Ehe“

Letztes Jahr begeisterten die Schauspieler Elisabeth Auer und Mathias Wendel vom Nationaltheater das Publikum mit der Premiere ihres Programms „Kaffeehausgeschichten“. Am Sonntag, 31. März, 17 Uhr, sind die beiden mit der amüsanten Lesung literarischer Werke von Raymond Carver, Lucia Berlin, Loriot und vielen mehr rund um das Thema „Essen und Ehe“ zurück. Das mittlerweile durch weitere Geschichten und Anekdoten ergänzte Programm wird im Cafe Maije, Mosbacher Straße 23, bei Kaffee und Kuchen präsentiert. Die Karten kosten im Vorverkauf zwölf Euro, an der Tageskasse 14 Euro. Sie sind per Mail an info@feudenheimer-kultur- events.com, telefonisch unter 0172 /7 24 25 69, oder online bei eventim.de erhältlich. hkl

