Letzte Gelegenheit vor dem Kehraus

Inmitten des Saals im Bonhoefferhaus in Feudenheim stapelte sich ein großer Berg an blau gepolsterten Stühlen. Rund um dieses Mobiliar säumten sich Tische mit allerhand zum Verkauf stehenden Haushaltswaren, etwa Gläser, Teller, Besteck oder auch Telefone. „Wir verabschieden uns von dem Haus. Wir hätten gerne ein großes Fest gefeiert, aber wegen Corona ging das nicht“, bedauerte Pfarrerin Dorothee Löhr diese Form des Abschieds. Im evangelischen Gemeindezentrum Bonhoefferhaus, das noch in diesem Jahr abgerissen werden soll (wir berichteten), um Platz zu machen für einen modernen Neubau, fand jetzt ein zweitägiger Flohmarkt der Kirchengemeinde statt. Dabei durften die Besucher auch die ausgehängten Baupläne des Architekturbüros Kaupp + Franck und das weiße Modell für das neue Gemeindezentrum in Augenschein nehmen.

Kleinere Fläche

Sobald das neue Gemeindezentrum in der Eberbacher Straße steht, müssen die Kirchenmitarbeiter mit einer geringeren Fläche auskommen. „Wir haben zu viele Möbel, etwa diese blauen Stühle, die wir verkaufen, da wir uns ja dann verkleinern“, erläuterte Ulli Ziegler, die sich ehrenamtlich im Ältestenkreis der Gemeinde engagiert. Sechs Millionen Euro wird der Neubau kosten, der finanzielle Erlös aus dem zweitägigen Flohmarkt fließt zusätzlich in das Projekt. Da an den Neubau, der eine barrierefreie Verbindungsbrücke zur benachbarten Johanneskirche erhält, eine Kindertagesstätte angegliedert wird, übernimmt die Stadt Mannheim einen Teil der Kosten. In Bezug auf diese Kindertagesstätte fusionieren die beiden Kindergärten Pusteblume und Epiphanias miteinander.

Für den kommenden September hatte die evangelische Gemeinde in Feudenheim ursprünglich wieder eine Lange Nacht der Musik geplant, die wie in den letzten Jahren in der Kulturkirche Epiphanias hätte stattfinden sollen. Doch die Corona-Pandemie zwang dazu, diese Veranstaltung notgedrungen abzusagen.

Am 9. April jährte sich der Todestag des lutherischen Theologen Dietrich Bonhoeffer, der im KZ Flossenbürg von den Nazis ermordet wurde, zum 75. Mal. Aus diesem Grund erscheinen gerade mehrere Sachbücher über den geistlichen Widerstandskämpfer. „Ja, der Name bleibt aktuell“, verdeutlichte Ältestenkreis-Mitglied Ulli Ziegler. „In Mannheim gibt es nur dieses Gebäude, das den Namen von Dietrich Bonhoeffer trägt“, erklärte Ziegler. Früher stand daneben im grünen Pfarrgarten ein Renaissance-Brunnen, der sich nun als Spende im Besitz des Theodor-Fliedner-Hauses befindet.

Persönliche Abschiedsworte

Neben Geschirr lagen auf den Verkaufstischen des Flohmarktes noch Gesellschaftsspiele aus, zum Beispiel „Das verrückte Labyrinth“, „Tabu“ und „Keltis“. Darüber hinaus hängt im Saal neben dem Haupteingang eine weiße Papierwand, auf der sich mit bunten Filzstiften alle Bürger verewigen dürfen, die ihrem geliebten Bonhoefferhaus persönlich mit ein paar Notizen Lebewohl sagen möchten. Sie sind verbunden handgeschriebenen eigenen Erinnerungen an dieses geschichtsträchtige Haus. Deshalb kann man an dieser schillernden Wand gegenwärtig Stichworte lesen wie Chorproben, ökumenische Veranstaltungen und Glaubenskurse.

Ein genauer Termin für den Baubeginn des neuen Gemeindezentrums steht noch nicht fest.

