Liebe, Mord und das Vergessen

Welche interessanten Neuerscheinungen gab es auf der Frankfurter Buchmesse? Diese Frage beantworteten Barbara Schlosser vom Feudenheimer Buchladen und Schauspieler Mathias Wendel, der Auszüge aus vier Büchern vorlas, beginnend mit dem Roman „Der Gesang der Flusskrebse“ von der US-amerikanischen Autorin Delia Owens.

Das Buch spielt im Jahre 1969 und handelt von Kya, einer jungen Frau, die im Marschland von North Carolina aufwächst. Durch einen Zeitsprung in die frühen 1950er Jahre erfahren die Zuhörer, dass Kya im Alter von sechs Jahren von ihrer Mutter und ihren älteren Brüdern verlassen wird und mit ihrem alkoholabhängigen Vater allein zurückbleibt. Kya findet im Marschland eine Zuflucht und entwickelt ein besonderes Verhältnis zur Natur. Das Ganze ist in sehr poetischer Sprache geschrieben, sehr detailliert, für einige Leser vielleicht etwas zu viel des Guten. Für Spannung sorgt immerhin ein Mordfall, denn eines Morgens liegt ein junger Mann tot im Sumpf.

Spannender Krimi

Das zweite Buch trägt den schlichten Titel „Drei“, geschrieben hat es der israelische Krimiautor Dror Mishani. Es handelt von drei sehr unterschiedlichen Frauen, die auf der Suche nach den verschiedensten Dingen sind. Sie haben keine Verbindung zueinander, bis sie alle drei auf den Anwalt Gil treffen. Dieser scheint ambivalent zu sein und seine Geheimnisse zu haben. Eine spannende Geschichte wird in einer sehr gelassenen Sprache erzählt, im Roman spiegelt sich die israelische Gesellschaft wider.

Im dritten Buch geht es um die Probleme, die das Alter mit sich bringt. In „Der vergessliche Riese“ von David Wagner geht es um einen älteren Herren, dem die Demenz Stück für Stück das Gedächtnis und somit die Identität raubt. Die Familie erlebt einen Rollentausch, der Vater wird zu dem, der behütet werden muss.

Er lebt in der Gegenwart und verschwindet allmählich. Was traurig klingt, wird von David Wagner jedoch in einem munteren Ton erzählt, so dass man gerührt ist und gleichzeitig schmunzeln möchte, vor allem, wenn der Vater etwas durcheinanderbringt und der Sohn es mit einer Engelsgeduld nochmal ganz von vorn erklärt.

Prominenter Autor

Das vierte Buch der Herbstnovitäten stammt vom prominentesten Autor des Abends, Wladimir Kaminer. Seine „Liebeserklärungen“ sind eine Sammlung von humorvollen Liebesgeschichten, oft aus dem Alltag gegriffen. Idealbilder vom angehimmelten Rockstar zerschellen an der Realität, das romantisch geplante Date scheitert kläglich an einer Fußballübertragung, das dürfte so manchen Leserinnen und Lesern bekannt vorkommen.

Daher ist das Buch ein nettes Weihnachtsgeschenk, aber Achtung, wem man es schenkt – schließlich könnte der Beschenkte den Titel durchaus auch falsch verstehen.

