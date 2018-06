Liebe zu Blechdame aus Schrott

Anzeige

Beim Vorlesewettbewerb der Grundschule Feudenheim traten die Klassensieger der zweiten, dritten und vierten Klassen in der Zweigstelle der Bibliothek in der Feudenheimschule gegeneinander an. „Mit dem Wettbewerb möchten wir die Lesekompetenz der Kinder fördern und stärken. Wir sehen die Veranstaltung als Kernaufgabe der Bibliothek“, sagte Brigitta Bruckner, Leiterin der Zweigstelle und Jury-Mitglied. Lesen sei aufgrund der hohen Präsenz der Medien in der heutigen Zeit wichtig.

Wörterchaos bricht aus

Aber nicht nur auf dem Tablet oder dem Kindle sollte nach Meinung von Bruckner gelesen werden, sondern auch klassisch, in gedruckten Büchern. „Ich persönlich finde es bequemer, ein Buch in der Hand zu halten und es umzublättern, als auf einem Gerät zu wischen“, meinte Andrea Nagel, Konrektorin der Grundschule und ebenfalls Jury-Mitglied. „Wenn man auf dem Handy liest, braucht man die Bücher nicht zu kaufen“, sagte Julian aus der dritten Klasse pragmatisch. „Aber der Vorteil beim Buch ist: Wenn ein Mord passiert und es einen gruselt, klappt man es einfach zu. Beim Handy wischt man eher weiter und hört nicht auf zu lesen“, fügte sein Klassenkamerad Max hinzu. Beim Wettbewerb las jede Klassenstufe aus einem anderen Buch, beginnend mit der zweiten und „Der Buchstaben-Fresser“ von Paul Maar. Ein Mädchen findet ein merkwürdiges Ei, aus dem ein Fantasy-Wesen schlüpft, das aus einem Busch ein Buch oder aus einem Plätzchen ein Lätzchen macht. Das Chaos ist vorprogrammiert, außerdem jagt ein Wortspiel das nächste. Aus jeder Klasse lasen je zwei Kinder. Gewinnerin wurde Amily Winnewisser aus der 2c, die in ihrer Freizeit gerne Fantasy-Bücher liest wie „Das magische Baumhaus“.

Publikum beantwortet Fragen

Die dritte Klasse nahm sich „Herr von Blech ist verliebt“ von Salah Naoura vor. Das Buch handelt von einem Roboter, der menschliche Gefühle gegenüber einer Roboterdame entwickelt, die sein Besitzer aus aus Haushaltsgeräten extra für ihn gebaut hat. Im Buch tauchen an manchen Stellen Verständnisfragen auf, die die Vorleser während des Wettbewerbs prompt mit vorlasen – das Publikum antwortete. Gewinner der dritten Klasse wurde Julian Meltzer aus der 3d.