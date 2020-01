Liebesbriefe zum Valentinstag

Was könnte passender sein, als am Valentinstag über die Liebe zu sprechen. Die Heidelberger Schauspielerin Anke Sonnentag hat in den Liebesbriefen bekannter Persönlichkeiten aus den letzten sechs Jahrhunderten geblättert und dabei erstaunliche Entdeckungen gemacht. Am 14. Februar wird sie im Feudenheimer Kulturtreff aus ihren Fundstücken lesen. Begleitet wird sie von den davontragenden Klängen der Harfenistin Madeleine Schumacher. Der Abend beginnt um 20 Uhr und kostet 15 Euro Eintritt (inklusive ein Getränk). Eine Reservierung ist ratsam, da es in dem kleinen Vereinsraum in der Hauptstraße 52a nur knapp 35 Plätze gibt. Vorverkauf ab sofort im Feudenheimer Buchladen und bei der Verlagsbuchhandlung Waldkirch. cha

