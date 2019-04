Lieder – passend zur grünen Jahreszeit

Die Jahreszeiten werden im Theodor-Fliedner-Haus stets mit einer Feier eingeläutet. Über den Frühling gibt es ein besonders großes Repertoire an Liedern und Gedichten, mit dem sich ein Fest gestalten lässt. Die Bewohner des Fliedner-Hauses hatten sich in der Cafeteria eingefunden, wo es außer dem frühlingshaften Programm auch Kaffee und Kuchen gab. „Der Frühling ist da, doch die Temperaturen sind leider noch niedrig. Thomas Seifert, Betriebsleiter des Hauses begrüßte die Gäste und eröffnete das Programm mit dem Gedicht „Frühling“ von Theodor Fontane.

Einige der Senioren sind noch sehr aktiv und treffen sich zum „Singenden Stammtisch“, der seine Auftritte zu solchen Anlässen wie dem Frühlingsfest hat. Begleitet von Anja Puperr am Akkordeon und Roswitha Richter an der Gitarre, sang der Chor Schlager und Operetten-Lieder wie „Veronika, der Lenz ist da“ und „Tanzen möcht’ ich“. Für weitere musikalische Darbietungen sorgte Alleinunterhalter Gerhard Leibensperger an seinem Keyboard. Eifrig mitgesungen wurde bei „Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt“. Auch mit kleinen Anekdoten unterhielt Leibensperger die Gäste: „Diesen Schlager musste ich als Kind für meine Oma auf dem Akkordeon spielen. Das Akkordeon war damals größer als ich.“

Auch die Chorgemeinschaft Flora-Lyra-Frohsinn unter der Leitung von Vizedirigent Erich Dollinger hatte ihren Auftritt. „Wir haben in jeder Jahreszeit unsere Feste für die Senioren, angefangen mit Fasnacht, den Beginn der Jahreszeiten und natürlich Advent und Weihnachten. Konzerte finden über das ganze Jahr statt, auch unter der Woche“, meinte Thomas Seifert.

Dieses Jahr kommt noch ein weiteres Fest hinzu, denn das Theodor-Fliedner-Haus feiert im November sein 20-jähriges Bestehen in Feudenheim. Die Einrichtung bietet 27 Wohneinheiten für betreutes Wohnen, Unterkunft für rund 100 Bewohner in stationärer Pflege und zehn Plätze in der Tagespflege. Kge

