Literarische Krimi-Tour durch den Ort

In Feudenheim musste es erst richtig dunkel werden, ehe sich die Straßen bei der Langen Nacht der Kunst und Genüsse füllten. Aber als es soweit war, schlenderten viele Bewohner des Stadtteils durch die Hauptstraße, um einmal hier in ein Geschäft zu schauen oder dort ein Gläschen Sekt bei einem lockeren Gespräch zu genießen. Schon die offizielle Eröffnung im Sanitätshaus Ramer fand in angenehmer Atmosphäre statt.

Die Vorsitzende des Bundes der Selbstständigen, Doris Kirsch, freute sich, dass sich 25 Geschäfte und Institutionen an der „Langen Nacht der Kunst und Genüsse“ beteiligten. „Das sind noch nicht einmal alles Mitglieder. Um so schöner ist es, dass auch die Kirchen bei der Aktion mitmachen“, so die Vorsitzende, die aber klar machte, dass die Eröffnung nur bei einem Mitglied stattfinden kann. Christian Schultze, der zweite Vorsitzende der Bürgergemeinschaft, unterstrich, dass ein solche Veranstaltung wichtig sei, für den Zusammenhalt in den Stadtteilen. „Wir wollen, dass die Menschen hier im Stadtteil einkaufen und nicht in die Stadtmitte“, hatte auch Kirsch betont. Als Künstler stellte Albert Michael Veyel Holzkunst aus.

Der gelernte Tischler stellt zum Beispiel Füller, Bleistifte oder Kugelschreiber aus gedrechselten Holzstücken her. Den musikalischen Rahmen für die Feier bildete Stefanie Beer auf der Gitarre, die Lieder wie „Amazing Grace“ oder den Rolling-Stones Klassiker „As Tears go by“ zum Besten gab. Wie von Veranstalterseite empfohlen, hatten viele der teilnehmenden Geschäfte einen symbolischen roten Teppich für die Besucher ausgebreitet, um so auch schon von Weitem auf sich aufmerksam zu machen. Waltraud und Günter Faul kamen gerade aus einem Laden heraus. „Es ist einfach schön, wenn man mal am Abend durch den Stadtteil schlendern kann. Da ist einfach keine Hektik angesagt“, meinten die Zwei. Juliane hatte gerade Geschenkpapier gekauft. „Ich bin erst vor Kurzem nach Feudenheim gezogen. Da ist das heute Abend eine schöne Gelegenheit, den Stadtteil und sein Bewohner kennen zu lernen“, stellte sie fröhlich fest. Viele der Geschäftsinhaber hatten sich aber auch alle Mühe gemacht, um ein attraktives Angebot an dem Abende zu bieten.

Lieder aus dem Erzgebirge

„Es geht hier nicht um Verkauf, sondern darum die Kunden zu informieren, dass es fast alles im Stadtteil gibt“, stellte einer der Geschäftsinhaber fest. Mysteriös ging es zum Beispiel in der Verlagsbuchhandlung Waldkirch zu. Hier lasen Alexander Fleck und Doris Kirsch aus dem neuen Feudenheim-Krimi. Die Zuhörer mussten selbst auf die Suche nach dem Täter gehen, was gar nicht so einfach war. Auch im Feudenheimer Buchladen ging es spannend zu. Autor Walter Landin stellte seinen neuen Kriminalroman „Späte Schatten“ vor und signierte seine Bücher. Gegenüber der Buchhandlung spielte Manfred Gember zwischen Miedern und Büstenhaltern fröhliche Lieder aus dem Erzgebirge oder der Pfalz. „Das ist doch eine schöne Umgebung hier“, lachte der Künstler. Es klang noch lange nach, bevor der letzte Besucher, nachdem er eine Bratwurst gegessen und der Musik aus dem Eiscafé zugehört hatte, den kleinen Platz vor dem Gasthaus zum Ochsen verließ und wieder nach Hause zurückkehrte.

