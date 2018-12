Lokalen Handel stützen

Erst wenn man etwas nicht mehr hat, weiß man, was man hatte. Der alte Spruch von Verlust und Erkenntnis gilt auch für die Nahversorgung im Stadtteil. Viele werden das Schuhgeschäft an der Hauptstraße vermissen, müssen sie sich doch nach Alternativen umsehen. Jede Einkaufslage, seien es nun die großen Mannheimer Planken oder die kleine Handelslage im Stadtteil, ist ein filigranes Gebilde, das selbst auf kleinste seismische Erschütterungen empfindlich reagiert. So spüren nicht nur die überregionalen Zentren die wachsende Konkurrenz aus dem Internet-Handel und das sich zunehmend stärker verändernde Kaufverhalten jüngerer Generationen. Die Auswirkungen dieses Paradigmenwechsels treffen auch die Vorort-Lagen.

Wer freilich weiterhin wohnortnah einkaufen will, wer für die Dinge des täglichen Bedarfs nicht weite Wege zurücklegen möchte, der kann etwas dagegen tun: Indem man den lokalen Handel und das lokale Gewerbe als Kunde unterstützt, hält man diese bequeme und oft auch menschlich verbindende Art der Nahversorgung am Leben. So einfach ist das letztlich, und wir alle sollten uns die Konsequenzen unseres Tuns angelegentlich vor Augen halten.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.12.2018