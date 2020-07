Mafalda beim Online-Konzert

Die Mannheimer Saxofonistin und Sängerin Renate Kohl und ihre Damenband Mafalda spielen im Rahmen der Reihe Kultur-Events Zuhaus am Freitag, 17. Juli, 19 Uhr, im heimischen Garten ein kleines Konzert für die Nachbarn. Aus den Songs ihrer beiden Musikkabarett-Programme stellen sie eine kleine Revue zusammen mit dem ironischen Titel „Das Leiden in Corona-Zeiten“. Verhinderte Friseurtermine, die freie Zeit für dringende Handwerksarbeiten im Haus und das entschleunigte Flanieren in der Heimatstadt werden dabei thematisiert.

Den Stream findet man auf dem YouTube-Kanal der Kultur-Events Rhein-Neckar (bit.ly/3g2Hbb3). Der Eintritt ist zwar frei, doch freuen sich Veranstalter und Künstler über den Kauf eines „symbolischen Tickets“ zum Preis von fünf Euro oder mehr über bit.ly/Kultur-Events-Tickets. Alle teilnehmenden Künstler erhalten aus den gemeinnützigen Vereinsmitteln eine Gage als „Erste Hilfe“ in schwierigen Zeiten. scho

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.07.2020