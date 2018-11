Mandolinata gibt Jahreskonzert

Das Zupforchester „Mandolinata“ lädt am 25. November um 16 Uhr in die Kulturhalle Feudenheim (Spessartstraße 24-28) zu seinem traditionellen Jahreskonzert. Dabei singt als Solistin Theresa Bertrand, Schülerin der Musikschule Mannheim und Preisträgerin bei „Jugend musiziert“, drei Lieder von Schubert. Ein weiterer Höhepunkt ist das Kontrabasskonzert von Johann Baptist Vanhal. Jamie Gordon Creek, der schon seit einigen Jahren das Orchester am Bass verstärkt, tritt hier als Solist auf.

Auch das Nachwuchsorchester „Pluck for Fun“ zeigt unter der Leitung von Zacharias Zschenderlein sein Können. Der bekannte Gitarrist und Musik-Dozent Christopher Grafschmidt leitet in diesem Jahr die Mandolinata. Sein Stück „Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus“ erlebt an diesem Tag seine Uraufführung.

Gespielt werden zudem Stücke von Ambrosius, Hackner und Kuwahara. Eintritt für Erwachsene zwölf Euro, ermäßigt acht Euro. scho

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.11.2018