Mehr Bewegung tut allen gut

Insgesamt 74 Sportler und Sportlerinnen im Alter zwischen sechs und 82 Jahren sind jetzt wurden bei der DJK Feudenheim mit dem bronzenen, silbernen oder goldenen Sportabzeichen ausgezeichnet worden. Neben Mitgliedern begrüßte der Vereinsvorsitzende Edgar Lauer auch Angehörige und Gäste.

Um gesund zu bleiben, braucht es ein Mindestmaß an Bewegung, so der Leiter der Leichtathletikabteilung Christoph Diehl bei seiner Begrüßung. Genau aus diesem Grund sieht die DJK das Sportabzeichen mit den altersspezifischen Anforderungen als ein hervorragendes Instrument, Menschen wieder mehr zu sportlicher Betätigung bewegen zu können.

Während unter den Mädchen und Jungs und Jugendlichen 32 mal das Sportabzeichen verliehen werden konnte, waren es bei den Erwachsenen insgesamt 42 Frauen und Männer, die erfolgreich alle fünf Anforderungen erfüllt haben. Neben den Mitgliedern aus der Leichtathletikabteilung waren auch die Ballspielfrauen der DJK und die B-Jugendlichen der Fußballabteilung erfolgreich. Mit Robert Schmid als Abteilungsleiter der Fußballabteilung haben Jürgen Beck, Marcel Fischer, Thomas Morast und Christoph Pattberg auch vier Fußballtrainer ihre Fitness unter Beweis gestellt.

Als offizieller Sportabzeichenstützpunkt im Sportkreis konnten auch viele Nichtmitglieder das Abzeichen und die Urkunde aus den Händen von Heinz Elzer entgegennehmen. Die erfolgreichste Familie war an diesem Abend die Familie Bautzmann mit insgesamt fünf Absolventen.

Am 3. April, 5. Juni, 3. Juli und am 2. Oktober jeweils um 18 Uhr kann man auf der DJK Sportanlage die Anforderungen für das Sportabzeichen abnehmen lassen. Am 1. Mai lädt die DJK dann zwischen 10 und 13 Uhr zur Familiensportabzeichenabnahme ein. red/scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.03.2020