Messe mit Bühnenshow

Im Rahmen einer Leistungsschau präsentieren Feudenheimer Gewerbebetriebe und Unternehmen aus Mannheim am 24. und 25. März, jeweils von 11 bis 18 Uhr, aktuelle Trends rund um Handwerk und Dienstleistungen. Insgesamt 37 Aussteller hat der Bund der Selbständigen auf dem Freigelände sowie im Foyer und im Saal der Kulturhalle versammelt, damit interessierte Besucher sich vor Ort ein Bild machen können, sei es beim Testen der ausgestellten Produkte oder aber im intensiven Beratungsgespräch mit den Experten am Messestand.

Modeschau und Kampfsport

Dazu gibt es an beiden Tagen ein vielfältiges Rahmenprogramm. Ein Hingucker für Aussteller und Besucher sind die Modenschauen, die am Samstag um 15 Uhr und am Sonntag um 14 Uhr über die Bühne gehen und die aktuellen Trends der Frühjahrs- und Sommermode aufgreifen. Ein weiteres Bühnen-Highlight ist am Sonntag um 16.30 Uhr die S.W.C.C.-Show. Die Initialen stehen für Shaolin Wing Chun Chuan, eine Fitness- und Kampfkunstdisziplin, die auch in der Dance & Health Academy Mannheim mit Sitz in Feudenheim gelehrt wird.

Im Seminarraum stehen am Samstag folgende Themen auf dem Programm: „Neuheiten“ von Hörgeräte Feudenheim (14.30 bis 15 Uhr), „Schimmelsanierung“ von Stuckateur Bauer GmbH (16-16.30 Uhr) und ein juristischer Vortrag der Rechtsanwaltskanzlei Rammstetter (16.45 bis 17.15 Uhr). Am Sonntag informiert M&S Energieberater über Energie- und Sanierungsfragen (13-13.30 Uhr), LW Abwassertechnik zum Thema „Rohrsanierung“ (14.30-15 Uhr), das Yoga-Zentrum Waldkirch über „Gesundheit und Stressprävention“ (15.15-15.45 Uhr) und die Polizei zum Thema „Einbruchschutz und sicheres Wohnen“ (16-16.30 Uhr).