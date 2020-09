Mit Abstand oder live auf dem Bildschirm

Ab September starten die Veranstaltungen des Vereins Kultur-Events Rhein-Neckar wieder. Den Neubeginn übernimmt der bekannte Gitarren-Virtuose Adax Dörsam mit „Klänge aus der Stille“ in der Trauerhalle Käfertal am 17. September um 17 Uhr. „Wir versuchen alles Menschenmögliche, damit wir unseren Auftrag, nämlich starke Künstler dem Publikum ganz nahe zu bringen, erfüllen können“, erklärt Rahel Mangold, die Erste Vorsitzende. „Wir halten den größtmöglichen Abstand ein. Bei diesem Konzert in der Trauerhalle dürfen zum Beispiel nur elf Zuschauer teilnehmen.“

Fahrdienste im Angebot

Kulturliebhaber wie die Künstler leiden enorm unter den Einschränkungen der Corona-Pandemie. Mangold: „Wir müssen endlich wieder Veranstaltungen durchführen! Das ermöglicht auf der einen Seite unseren Künstlern das Überleben. Denn auch wenn wir einige Sponsoren gefunden haben, die uns bei der Finanzierung der Gagen unterstützen, so müssen die Veranstaltungen doch laufen, damit wir das Geld bekommen.“ Auf der anderen Seite möchte der Verein wieder kulturelle Veranstaltungen für die Menschen vor Ort bieten. Dabei geht man – der aktuellen Situation geschuldet – auch ungewöhnliche Wege: „Da wir derzeit nicht in den Seniorenheimen spielen dürfen, organisieren wir zum Beispiel Fahrdienste, damit die Bewohner an unseren Veranstaltungen teilnehmen können“, unterstreicht Mangold. Zudem gibt es die neue Veranstaltungsreihe „Kultur-Events Zuhause“ (wir berichteten) mit Online-Veranstaltungen.

Besucherzahl begrenzt

Bei der musikalischen Lesung „Zwei Männer im Mond“ am 25. Oktober im Planetarium haben maximal 40 Besucher die Möglichkeit, dabei zu sein. Und bei der großen Benefiz-Gala am 10. Oktober mit vielen Künstlern ist die Gäste-Zahl auf 99 beschränkt. „Zum Trost gibt es parallel einen Live-Stream, so dass man auch am Bildschirm dabei sein und für das Kinderhilfswerk Plan spenden kann“, so Mangold. Beim beliebten Kabarettabend „Die Grüne Couch“ mit Madeleine Sauveur und Clemens M. Kitschen am 16. Oktober dürfen 30 Gäste dabei sein.

„Die Veranstaltungen werden einen sehr intimen Charakter haben und wir werden unser Publikum unter Einhaltung aller Hygienevorschriften liebevoll umsorgen“, versichert Mangold. Für alle, die das Engagement des Vereins unterstützen möchten, hat sie einen Tipp: „Eintrittskarten kaufen oder einfach eine kleine Spende für die Künstler tätigen, das wäre großartig!“ red/scho

