Musik aus den 80ern

Am Samstag, 9. November, lädt der ASV Feudenheim ein zur Disco-Party mit den all time Disco Favorites aus drei Jahrzehnten von 1980 bis in die 2000er Jahre und den besten Hits von heute. Am Mischpult erleben die Gäste dabei DJ Fantastic4. Los geht es ab 20 Uhr, getanzt werden soll bis in die Nacht hinein. Eine Spezial- Light-Show soll die Kulturhalle in einen Party-Tempel der Extraklasse verwandeln, verspricht der ASV.

Veranstaltet wird die Party von den Teams, die auch schon die Schlagernacht und die Wingenfelder Konzerte organisiert haben. Sämtliche Erlöse kommen der ASV Kinder- und Jugendarbeit zu Gute.

Karten für die Disco-Party gibt es im Vorverkauf zum Preis von zwölf Euro, sie sind erhältlich bei der Post-Filiale, Hauptstraße 48, in der Gaststätte Zur Wartburg, Wallstadter Straße 15 sowie in der ASV Gaststätte, Lauffener Straße 27. Laut ASV soll es darüber hinaus eine Abendkasse geben. scho

