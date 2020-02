Musik trifft auf Kabarett

Zu dem abenteuerlichen Kabaretteprogramm von Liese-Lotte Lübke lädt Gehring’s Kommode ein. Es findet am Freitag, 7. Februar um 20 Uhr statt. Einlass ist ab 19 Uhr. Tabuthemen gibt es für die Komikerin nicht. Tatsächlich hat sie eine Hauptrolle in den selbst geschriebenen und -komponierten Liedern, die sie auf der Bühne singt. Mit Energie, Charme und einem Klavier kann die Künstlerin auch die frechesten Themen in Humor verwandeln. Der Eintritt ist 15 Euro.

Am Samstag, 8. Februar tritt Singer und Songwriter Hubertus Rösch in der Kommode auf. Einlass ist um 19 Uhr. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Der Münchener lebte lange Zeit in Los Angeles, Kalifornien. Im Laufe der Jahre lernte er die ganze Stadt kennen. Auf seiner „Sea of Life“ Tour erzählt der Musiker mit seinen Songs Geschichten über Sehnsucht. Die Tickets kosten 15 Euro. nala

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 05.02.2020