Musik und Kulinarisches

Anzeige

Nach dem Geschmack von Karlheinz Steiner kann die derzeitige Schönwetterphase mit hochsommerlichen Temperaturen ruhig noch ein Weilchen andauern. Für das Brunnenfest am Samstag, 9. Juni, von 11 bis 21 Uhr, wünscht sich der Vorsitzende der Bürgergemeinschaft tolles Bilderbuchwetter. „Wir freuen uns, dass alle Teilnehmer vom Vorjahr wieder an Bord sind“, versichern die Organisatoren Iris Freund und Christian Schultze allen Besuchern wieder ein buntes kulinarisches Angebot vor dem Rathaus in der Hauptstraße 50.

Das Theodor Fliedner Haus wird neben seiner traditionellen Gulaschsuppe erstmals vegetarische Maultaschen anbieten. Das ASV-Team besetzt den Grillstand und mixt verschiedene Cocktails. Vom DJB Steuben kommen Burger, Wurstsalat und Pommes, und die SPD versorgt die Besucher am Rathausplatz mit Kaffee und Kuchen. Die Narrebloos Prinz Max garantiert bis in die Abendstunden für ausreichend Flüssiges am Bierstand.

Offiziell wird das Fest um 14 Uhr eröffnet. Die Band Honeysuckle Twins spielt Unterhaltungsmusik aus den 1970ern- und -80er Jahren. Ab 18 Uhr sorgt das Trio Secret Three bekannte Hits aus Rock und Pop von den 80ern bis heute. dir