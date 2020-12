Musik und Texte bei Kerzenschein

Die Evangelische Gemeinde Feudenheim lädt zu einem besonderen Samstagabendgottesdienst mit vorweihnachtlicher Musik und Texten in die Epiphaniaskirche am 12. Dezember, 18 Uhr, ein. Es musizieren Florian Wilhelm, Harfe, und das Blockflötenquartett Flaute cantabile. Den Gottesdienst hält Vikar Johannes Vortisch. Auch am 4. Advent, Sonntag, 20. Dezember, 11 Uhr, feiert die Gemeinde in der Epiphaniaskirche einen besonderen musikalischen Gottesdienst. Zu hören sind von J.S. Bach „Laudamus“ aus der h-Moll-Messe und die Arie „Großer Herr und starker König“ aus dem Weihnachtsoratorium. Es singen und spielen: Charlotte Sabiel (Mezzosopran), John Dalke (Bass), Robert Frank (Violine), Leo Krämer (Orgel). Die Liturgie hält Pfarrer Dr. Alexander Bitzel. aph

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.12.2020