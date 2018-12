Musikalische Italien-Reise

Das Johann-Strauß-Orchester gastiert am 29. Dezember um 16 Uhr in der Feudenheimer Kulturhalle, Spessartstraße 24-28. Das Programm des Konzerts steht unter dem Motto „Wo die Zitronen blüh’n“ und weist also in Richtung Italien. Mit Amelia Scicolone (Sopran) und Christopher Diffey (Tenor) hat das Orchester wieder zwei hochkarätige Solisten für das Neujahrskonzert verpflichtet. Der musikalische Bogen des von Orchester-Gründer Frank Ringleb moderierten Abends spannt sich von Lehar und der Strauß-Dynastie über Unterhaltungsmusik der 50er Jahre bis zu Klassikern der Filmmusik. Karten sind unter der Telefonnummer 0621/795231 erhältlich. scho

