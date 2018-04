Musikalisches Treffen der Generationen

Anzeige

Nach der Pause präsentierte der Männerchor traditionelle Chorliteratur von bekannten Komponisten, wie beispielsweise Mozarts „Die Nacht“. Auffallend der harmonisch ausbalancierte Klangkörper und die klare, jede Silbe betonende Aussprache der Sänger, auf die der Chorleiter in seiner Probenarbeit besonders Wert legt. Schon im ersten Teil des Programms hatte Sängerin Karolina Münch als Solistin verzaubert beim gefühlvollen „Agnus Dei“ gemeinsam mit dem Männerchor.

Doch was das „Traumduo“ Karolina Münch und Joe Völker (Klavier) im zweiten Teil des Konzertes bot, war elektrisierend und faszinierend. Sie nahmen das jubelnde Publikum mit auf eine musikalische Reise durch 400 Jahre: „Mozart in the Mix“ – ein Crossover-Programm von Klassik und Pop. Besonderer Höhepunkt dabei war der gemeinsame Auftritt mit der jungen TeuTones-Sängerin Lisa Schramm, den das Publikum mit lauten Bravo-Rufen honorierte.

Zu einem seltenen Jubiläum durfte Dirigent Thomas Wind beim Konzert die Glückwünsche des Vorsitzenden entgegennehmen. Seit nunmehr 30 Jahren ist er nun schon Leiter des Männerchors. Der Gratulation schloss sich eine Premiere an: Nach dem gemeinsamen Auftritt von Männerchor und TeuTones belohnte das Publikum die Sänger mit einem lang anhaltenden Applaus.

