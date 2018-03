Musikschüler erfolgreich

Anzeige

Kinder und Jugendliche der Feudenheimer Musikschule KlangBogen unter der Leitung Elisabeth Zehm-Thoma und Barbara Brauch haben erfolgreich beim Landeswettbewerb Jugend musiziert teilgenommen. In der Kategorie Duo Klavier vierhändig boten Mia von Dungen und Tara Erb (AG II) mit 16 Punkten eine „sehr gute“ Leistung in Bietigheim, wie die Musikschule mitteilt.

In der Kategorie Blockflöte solo erhielt Elise Dettlinger (AG III) einen 2. Preis (22 Punkte)in Saarbrücken. In der Kategorie Duo Kunstlied erzielten Antonia Förster, Gesang (Klasse Anke Kober) und Charlotte Vitek, Klavier (Klasse Andreas Benend ) (AG V) einen 2. Preis (22 Punkte) in Bietigheim. Ebenso einem 2. Preis (22 Punkte) erspielte Mauritz Förster (Klasse Mike Neuner)(AG III) in der Kategorie Euphonium solo in Bietigheim.

Sophie Johnson (AG III) erspielte in der Kategorie Viola da gamba einen 1. Preis (24 Punkte)in Wuppertal. Dieser Wettbewerb war bundesweit ausgeschrieben. red