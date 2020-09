Ist es möglich, zusammen zu musizieren – ohne Noten, dafür mit einer gemeinsamen musikalischen Sprache? Soundpainting (Klangmalerei) nennt sich diese Technik, die in den 1970er Jahren entwickelt wurde und auf der Kommunikation zwischen dem Dirigenten oder Komponisten und dem Orchester basiert, das aus beliebigen Instrumentalisten und Stimmen bestehen kann. In der Epiphaniaskirche gab es nun bereits zum zweiten Mal einen Soundpainting-Workshop. Unter Anleitung der Jazz-Musikerin und Saxofonistin Alexandra Lehmler hatten 15 Musiker und Sänger die Möglichkeit, dabei mitzuwirken. Assistiert wurde die Musikerin von Matthias Debus am Kontrabass.

Nur zwei Proben

Das Ergebnis wurde schließlich bei der abendlichen Jazz-Vesper vorgestellt, die, wie so oft in Corona-Zeiten, vor der Kirche stattfand. „Wir proben zuerst in der Kirche, danach im Gemeindehaus“, meinte Pfarrerin Dorothee Löhr, die selbst Bratsche spielte. Durch die Sänger und die Blasinstrumente wie Querflöte, Saxophon oder Trompete machen sich die Aerosole breit, da heißt es gut durchlüften. Und ans Abstandhalten hat sich inzwischen jeder gewöhnt, das klappt automatisch.

„Wir spielen zusammen mit einer Zeichensprache, die wir vorher ausgemacht haben. Das ergibt einen Zusammenklang, der improvisiert ist. Das Thema der Vesper lautet Staunen. Wir staunen, was musikalisch möglich ist. Auch das Thema Improvisation passt gut zu unserer Zeit.“ Es sei wichtig, dass das kirchliche Leben weitergehe und dass die Leute wieder Live-Musik erleben können.

„Endlich darf man mal wieder gemeinsam den Mund aufmachen und nach Herzenslust Töne produzieren“, sagte Christiane Ritscher, eine Teilnehmerin, die das Soundpainting mit Gesang unterstützte.

Bei der späteren Jazz-Vesper hatten sich die Soundpainter einen besonderen Auftritt ausgedacht. Sie stellten sich in der Epiphaniaskirche verteilt auf, warteten auf das Zeichen der Dirigentin, begannen dann zu spielen und kamen dabei schließlich nach und nach aus der Kirche nach draußen.

Alles außer schräg

Wer nun denkt, das kann sich doch nur schräg anhören, wenn jeder improvisiert und keiner Noten hat, würde überrascht sein. Beim Soundpainting klingt es schon improvisiert, aber trotzdem passt alles zusammen. Zum Staunen eben.

