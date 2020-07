Nachts soll bald Tempo 30 gelten

Die Stadt will beim Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe die Einführung einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 am Au- und Wingertsbuckel in den Nachtstunden von 22 bis 6 Uhr beantragen (wir berichteten). Der Bereich umfasst die siedlungsnahe (östliche) Fahrbahn der Straße „Am Aubuckel“ und „Wingertsbuckel“ bis zur Einmündung Talstraße sowie den „Wingertsbuckel“ zwischen Talstraße bis

...