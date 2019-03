Närrischer Lindwurm zieht durch das Herz von „Feidene“

Die Fasnacht steuert ihrem Höhepunkt entgegen – und in Feudenheim ist das der kommende Dienstag, wenn sich wieder der große, närrische Lindwurm durch das Herz des Stadtteils schlängelt: Der 67. Fasnachtsumzug steht quasi schon in den Starlöchern. Auch diesmal haben es die Organisatoren um Werner Barth wieder geschafft, eine mehr als 650 Narren starke fasnachtliche Armada zusammenzustellen, die pünktlich um 14.11 Uhr zum Großangriff auf die Lachmuskeln bläst und von der Spessartstraße bis zur Talstraße 4,6 Kilometer lang dem närrischen Frohsinn huldigt. Etliche Tausend Zuschauer werden dabei ihren Weg säumen, mitschunkeln, mitsingen und mitfeiern.

Angeführt von der Polizei unter Posten-Chef Roland Werner ziehen dann die Kapelle Egerland, der Kleingärtnerverein mit Familie Gärtner, die Jugend- und die Freiwillige Feuerwehr aus „Feidene“, Reha Südwest Regenbogen, der Duha Verein für Soziale Dienste, die Gruppe Mannheimer Allerlei und der BDS Feudenheim los, Zugbegleiter achten auf die Sicherheit aller.

Es folgen die CDU aus Feudenheim, die Guggemusiker von den Bichama Scholwadrebla, der DJB Steuben, die Feidemer Fasnachtsfraue, und die Narrebloos. Der Trommelpalast, die Sambagruppe Tropamin, die Pfälzer Brasil-Percussionisten von Samba Lundi und die Gruppe Samba Asul haben sich vorgenommen, dem Zug südamerikanische Rhythmen einzuhauchen. Ihnen schließen sich die Gowe und DC Time Out aus Wallstadt an, bevor dann die Feudenheimer mit dem ASV und den Landfrauen wieder übernehmen, dicht gefolgt von den Aulanern, den Schlappmäulern und der großen Teutonia-Familie mit Männerchor, Teutones Jugendchor und Teutonis Kinderchor. Ihnen schließen sich die Hellesema Grumbe und die Insulaner aus Ilvesheim an, bevor dann der Feudenheimer Spielmannszug und der Lallehaag gefolgt von ASB und Polizei die Narren-Parade abschließen.

Rücksicht beim Parken

Vier große Wagen hat der Zug mit Lallehaag, Teutonia, Schlappmäulern und Insulanern, damit sie gut um Engstellen kommen bitten die Organisatoren um Werner Barth darum, dass die Feudenheimer zwischen 14 und 16.30 Uhr möglichst nicht entlang der Zugstrecke parken. Auch Narretei kostet Geld, der Zug finanziert sich unter anderem mit Buttons, die für einen Euro bei der Postagentur Raudzis (Hauptstraße) und entlang der Strecke verkauft werden. Auf dem Rathausplatz, wo eine der Sprecherstationen mit Werner Barth und Thomas Frank besetzt ist, ist auch wieder der Bier- und Glühweinstand aufgebaut.

Auch wenn alle in den letzten Tagen und Stunden vor dem Zug viel Arbeit haben – für Werner Barth und sein Team steht fest: „Wir wollen den Menschen Freude und Frohsinn bringen – dafür lohnt sich doch die Mühe immer.“ In diesem Sinne: „Feidene“ Ahoi!

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.03.2019