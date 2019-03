Narrebloos sammelt für Ghana

Die Narrebloos Prinz Max hat nicht nur eine Herz für die Fasnacht, sondern auch für Bedürftige. Der Verein sammelt jetzt unter anderem Kleidung, Schulbücher und Spielsachen, die in Dörfern im Osten Ghanas benötigt werden.

Großer Mangel in Dörfern

Diese Unterstützung kam durch die mit der Narrebloos befreundete Feudenheimerin Katharina Kaufmann zustande, die an einem Programm des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung teilgenommen und nach ihrem Abitur ein Jahr an der Presbyterian School in Akim Oda im Osten Ghanas (Westafrika) verbracht hat. Bei einem Gespräch mit einem der Narrebloos-Elferräte wies sie kürzlich eindringlich auf die Not dort hin.

So herrsche etwa bei Kleidung, speziell für Kinder, immer Mangel. Weiter sind Englisch-Lehrbücher und sogenannte Workbooks für Schüler Mangelware. Außerdem wünschen sich die Kinder dort, genau wie überall auf der Welt, Spielsachen und Kuscheltiere, die es bei ihnen fast nicht gibt. Daher hat die Narrebloos kurzfristig eine Sammelaktion ins Leben gerufen.

Kleider und Bücher benötigt

Wer gut erhaltene Kleidung – vor allem für Kinder – oder Englisch-Lehrbücher und Workbooks, Spielsachen oder Kuscheltiere nicht mehr benötigt, kann diese ab sofort (gut verpackt) im Biergarten der Gaststätte „Zur Wartburg“ in der Wallstadter Straße 15 in Feudenheim abgeben. Sollte man dort niemanden antreffen, kann man die Spenden einfach im Biergarten hinterlegen.

Die Narrebloos ist derzeit dabei, auch den notwendigen Transport der Sachspenden aus dem Stadtteil nach Ghana zu organisieren. Wer diesen Transport unterstützen will, kann sich per Mail an info@narrebloos.de melden.

Weitere Informationen zu Projekten in Ghana gibt es auf der Homepage der Organisation Inspire Global Ideas unter inspireglobal.info, die von Katharina Kaufmann unterstützt wird. scho

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.03.2019