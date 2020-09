Neue Kurse beim ASV

Beim ASV Feudenheim starten zwei neue Kurse. Los geht es am 14. September mit Pilates, der Kurs findet immer montags um 17 Uhr statt. Er kostet 60 Euro, bezahlen muss man per Überweisung. Im Faszien-Pilates-Kurs werden nicht nur Muskeln und Gelenke trainiert, sondern auch die Faszien. Dieser Kurs findet in der Halle ASV, Lauffener Straße 27, mit maximal zwölf Personen statt. Info und Anmeldung unter vision-balance-pilates@hotmail.de. Ab 7. Oktober heißt es dann immer mittwochs um 20 Uhr Beweglichkeitstraining, die Kosten liegen ebenfalls bei 60 Euro. Das Training richtet sich an alle Frauen und Männer, die mit ihrer Mobilität Probleme haben. Der Kurs findet ebenfalls in der ASV Halle statt, auch hier ist die Teilnehmerzahl auf zwölf Personen beschränkt. Das Training wird zeitgleich online übertragen, den Link bekommt man nach Anmeldung und Bezahlung. Infos unter Tomas@westwoodtraining.euomas, Anmeldung und Bezahlung ilmisaro@t-online.de. Auskünfte auch telefonisch unter 0621/76 44 122. scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.09.2020