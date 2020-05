Neue Trasse gefordert

Die Feudenheimer Grünen fordern nach dem Verzicht auf die Kleingartenverlegung in der Au (wir berichteten) nun erneut eine neue Trassierung der Radschnellverbindung. Man begrüße, dass nun auch die Untere Naturschutzbehörde „ihrer eigentlichen Aufgabe nachkommt und das Landschaftsschutzgebiet vor unnötigem Schaden bewahrt“, heißt es in einer Pressemitteilung. Auch die CDU im Bezirksbeirat Käfertal ist der Ansicht, der von der Stadt geplanten Trassenführung seien durch die Entscheidung des Regierungspräsidiums Karlsruhe die Grundlagen entzogen.

Durch den Verzicht auf die Kleingartenverlegung rücke nun auch die vom Bezirksbeirat Feudenheim befürwortete Alternativ-Trasse für die Radschnellverbindung wieder in den Fokus der politischen Debatte, so die Feudenheimer Grünen. Diese Alternativ-Trasse würde die bestehenden Kleingärten insgesamt belassen, wo sie sind, oder – je nach Querschnittsplanung im Detail – nur kleinere Eingriffe erfordern.

„Zweite Fehlplanung korrigieren“

Die derzeit noch bestehende und vom Gemeinderat beschlossene Planung ist nach Ansicht der Feudenheimer Grünen nun überholt, sie sei daher auch politisch vom Tisch. Damit sehen die Grünen auch den Zeitpunkt gekommen, „eine zweite Fehlplanung zu korrigieren“: Die ebenerdige Querung des Radschnellwegs über die vielbefahrende Straße „Am Aubuckel“ würde den Radverkehr auf Jahrzehnte ausbremsen, sind sich die Grünen sicher. „In Anbetracht von rund 20 000 Kraftfahrzeugen am Tag muss die Radweg-Trasse kreuzungsfrei verlaufen, weshalb eine Unterführung des Aubuckels dringend erforderlich ist“, so die Partei. Nur dies würde auch den Qualitätsstandards einer Radschnellverbindung gerecht.

Auch die Christdemokraten im Käfertaler Bezirksbeirat schlagen erneut eine veränderte Trassenführung vor: „Wir sehen uns in unserer bisher immer wieder vertretenen Auffassung bestätigt, dass die Trassenführung entlang der Völklinger Achse und dann am Rande der Au entlang, so wie auch im Rahmen einer Petition von Bürgern vorgeschlagen, nicht nur die sinnvollste, sondern auch die kostengünstigere Variante wäre“, so CDU-Bezirksbeiratssprecher Michael Mayer. Aus Sicht der CDU-Bezirksbeiräte komme man an einer raschen und zügigen Neubewertung nicht vorbei, denn die Zeit sitze den Planern im Nacken. Dieser Zeitdruck dürfe aber nicht zum Nachteil der Kleingärtner gereichen. „Diese haben sich auf die Aussagen der Stadt verlassen.“ scho

