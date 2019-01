Noch Plätze frei bei Ski-Freizeit

Spaß im Schnee in der Faschingswoche vom 2. bis 9. März in Kaprun/Zell am See verspricht die Abteilung Ski, Board und Outdoor der MTG. Bei dieser Ski-Freizeit sind noch Plätze frei. Während die Eltern die Pisten am schneesicheren Gletschergebiet Kitzsteinhorn oder im Familienskigebiet Schmittenhöhe genießen, betreuen bei der Ski- und Snowboardfreizeit der MTG qualifizierte und erfahrene Übungsleiter die Kinder ab zwölf Jahren in Ski- und Snowboardkursen.

Anmeldung und weitere Informationen im Internet unter www.MTG-Mannheim.de, Abteilung Ski, Board und Outdoor, oder telefonisch bei Thomas Juli unter der Nummer 06203/ 890047, E-Mail: tj@thomasjuli.com. scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.01.2019