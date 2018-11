„Ohne Sven wären wir nicht hier“

Nach zwei Jahren war es wieder soweit, und die Fans von Wingenfelder durften sich freuen, die Band in der Kulturhalle Feudenheim zu erleben. Die Brüder Kai und Thorsten Wingenfelder sind die ehemaligen Köpfe der Band Fury In The Slaughterhouse. Seit 2010 sind sie als Duo unterwegs, nach drei Studioalben sind sie nun mit ihrem neuen Album „Sieben Himmel hoch“ auf Deutschland-Tournee. „500 Leute passen in die Kulturhalle, alle Tickets sind verkauft“, freute sich Sven Hellmich, Abteilungsleiter Viet Vo Dao beim ASV Feudenheim und langjähriger Fury-Fan.

Hellmich hatte die Brüder vor einigen Jahren bei einem Konzert erlebt und sie „einfach angesprochen“, ob sie nach Feudenheim kommen könnten. Nach hartnäckigen Verhandlungen mit dem Management bekam er schließlich die Zusage. So kam es, dass Wingenfelder vor zwei Jahren schon einmal in der Kulturhalle auftraten. Beim diesjährigen Konzert spielte Peter Keller, Gitarrist von Peter Maffay, als Vorgruppe, bevor Wingenfelder mit der Ballade „Sieben Himmel hoch“ ihr Konzert stimmungsvoll eröffneten. „Das neue Album ist ein Doppelalbum geworden. Die Plattenfirma wollte eins – wir wollten zwei“, fasste Kai Wingenfelder kurz die Entstehungsgeschichte zusammen.

Die Stimmung in der Kulturhalle war nicht zu übertreffen, das Publikum machte von Anfang begeistert mit, klatschte im Takt oder sang bekannte Textpassagen mit. Unverkennbar: die typischen Stimmen der Brüder, die sofort an die Fury-Zeiten erinnern, und die vor allem live besonders toll klingen. Zu hören gab es einige Lieder vom neuen Album, wie „Bis nach Berlin“, das von zwei Jungs handelt, die in einem fundamental-islamistischen Land leben, sich lieben und gerne David Bowie hören. Sie fliehen von daheim und wollen nach Berlin, wo ihr Idol einst lebte, um „Helden für einen Tag“ zu sein. Auch Klassiker aus Fury-Zeiten, wie „When I’m Dead And Gone“ und „Time to Wonder“ durften nicht fehlen. „Letztes Jahr hatten wir unser 30. Jubiläum mit Fury“, sagte Kai, „wir hatten tolle Konzerte, vor allem in unserer Heimatstadt Hannover in der TUI-Arena. 2017 war das schönste Jahr in unserer Karriere.“

Auch witzige Anekdoten gab es zu erzählen. „Wir hatten in diesem Jahr eine Anfrage vom ZDF-Fernsehgarten. Wir waren mit Florian Silbereisen in einer Kabine im Backstage-Bereich und spielten später mit Vollplayback. Hinterher lobte uns jemand, wie gelungen der Auftritt war, man habe gehört, dass es live war.“

Den ganzen Abend im Einsatz

Gegen Ende des Auftritts, inmitten von mehreren Zugaben, ergriff auch Thorsten Wingenfelder das Wort in Richtung Gastgeber: „Ohne Sven wären wir heute nicht hier, er hat sich auf einen Zettel geschrieben: Wingenfelder nach Feudenheim holen.“ Das sei ihm gelungen. Auch die Mutter des Veranstalters, Verena Hellmich, war im Publikum. „Ich hatte Angst, dass er sich übernimmt, da er mit dem Verein so viel um die Ohren hat. Doch nun bin ich stolz!“ Aus Frankfurt extra nach Mannheim gefahren war Henri Souchon: „Ich finde es klasse, dass jemand, der ansonsten keine Konzerte organisiert, sowas auf die Beine stellt.“ Die Mitglieder der Viet Vo Dao-Abteilung waren den ganzen Abend als Helfer beim Ausschank im Einsatz. Für das Catering sorgten die jungen Köche in spe von der Justus-Liebig-Schule. Für alle, die nach dem Konzert nicht nach Hause gehen wollten, spielte die Mannheimer Band Sin Crema im Foyer zur Abschlussparty.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.11.2018