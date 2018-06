Opulentes Werk für große Stimmen

Anzeige

Trotz der mittlerweile guten Besetzung des Chores sind weitere Stimmen herzlich willkommen – vor allem männliche, denn nach dem Verdi-Requiem steht zum 2. Weihnachtstag neben Kurzwerken von Bach und John Rutter Mozarts „Missa solemnis“ auf dem Programm. Geprobt wird immer donnerstags ab 19.45 Uhr in der Unterkirche, St.Peter und Pauls Straße. Wer also Freude am Mitsingen hat, wendet sich an Monika Löb, Telefon 0621/70 79 98 oder per Mail: monikaloeb@t-online.de. cha

Info: Infos unter www.peterundpaul-choere.de

© Mannheimer Morgen, Freitag, 08.06.2018