Opulentes Werk im Sternenlicht

„Nun komme der Heiden Heiland. So eröffnen wir das neue Kirchenjahr“, verkündete Pfarrerin Dorothee Löhr auf der Kanzel. „So hat Martin Luther den Hymnus des Ambrosius von Mailand übersetzt: Veni redemptor gentium – Komm, du Erlöser der Völker.“ In der evangelischen Epiphaniaskirche in Feudenheim positionierten sich der Johannes-Projekt-Chor und das Projekt-Orchester, um im Rahmen eines besonderen Gottesdienstes am ersten Advent die Bachkantate BWV 62 aus dem Jahre 1724, die auf einem Lutherchoral gründet, zu Gehör zu bringen. Es war ein Programmpunkt zur Eröffnung der Reihe „Bachkantate – Bibelwort“, an der auch die Christuskirche in der Innenstadt teilnimmt.

Pfarrerin analysiert Inhalt

Im orchestralen Einheitsschwarz gekleidet saßen die virtuosen Musiker vor dem Altar. „Die gesamte Bachkantate atmet die Strophen des Hymnus aus dem vierten Jahrhundert, der Christus als Mensch und Gott feiert, als Streiter und Held“, erläuterte Pfarrerin Dorothee Löhr, die selbst zur Viola griff, um mit dem Projekt-Orchester unter Leitung von Dirigentin Claudia Stein das opulente Werk aufzuführen. Als Solisten wirkten Sopranistin Sabine Diven und Bass-Sänger Michael Leideritz mit.

„Bach, der Thomaskantor, kannte noch alle acht Strophen dieses alten Advents-Hymnus, und zwar die Deutschen und die Lateinischen“, schilderte Theologin Dorothee Löhr, die in ihrer Predigt wissenschaftlich die musikalisch-biblische Zusammensetzung der Bach-Kantate analysierte. „Der Heiland, der Erlöser, ganz wörtlich verstanden ist es der Befreier, der Zurückkäufer.“

In der englischen Sprache lässt sich ergänzend dazu das Wort „redemption“ finden, was ins Deutsche übersetzt „Erlösung“ oder „Wiedergutmachung“ bedeutet. „Ein Redemptor ist einer, der etwas, was eigentlich ihm gehört, das er aber verloren hat an einen anderen, sich jetzt zurückkauft“, interpretierte Seelsorgerin Löhr. Dagegen bezeichnet der Begriff „Heide“, nach Definition des Dudens, jemanden, „der nicht der christlichen, jüdischen oder muslimischen Religion angehört und der nicht an Gott glaubt und somit noch bekehrt werden muss. Darüber hinaus zitierte Löhr den berühmten spätmittelalterlichen Philosophen Meister Eckhart. Über dem vielköpfigen Ensemble schwebte ein von der Decke hängender leuchtender Stern. Ferner trug Pfarrerin Löhr mit der Gemeinde im Wechselgebet den Psalm 24 vor.

Wandteppich als Leihgabe

An der linken Wand in der evangelischen Epiphaniaskirche hängt zudem seit einigen Tagen ein heller Wandteppich mit abstrakten bunten Mustern. Dabei handelt es sich um eine Leihgabe der befreundeten evangelischen Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde im Stadtteil Neckarstadt-West. „Wir sind dankbar für diesen fliegenden Teppich, der uns mit der multinationalen Neckarstadt verbindet“, beteuerte Pfarrerin Dorothee Löhr, die später an das vielfältige Elend rund um den Erdball erinnerte, zum Beispiel an die politisch Verfolgten, die weltweit in grober Missachtung der Menschenrechte in Gefängnissen sitzen, wo die Wärter nicht selten zusätzlich Folter anwenden. In diesem Zusammenhang deutete die musikalische Theologin die philosophische, religiöse und juristische Bedeutung des facettenreich auslegbaren Begriffs „Freiheit“.

